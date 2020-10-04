Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Kemal Mavi
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu, Subotic, Fabiano (Dk. 73 Bergdich), Recep Niyaz, Bakalorz (Dk. 73 Murawski), Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Skubic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 61 Cikalleshi), Shengelia (Dk. 61 Miya), Kravets (Dk. 70 Musa Çağıran)
Sarı kart: Dk. 90+1 Lopes (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor ile İttifak Holding Konyaspor, 0-0 berabere kaldı.
55. dakikada Bakalorz'un korner çizgisine yakın yerden sağ köşeden ortaladığı topu kale önünde Abdülkerim Bardakcı uzaklaştırdı.
65. dakikada Lopes'in sağ çaprazdan yaptığı ortada topla buluşan Sagal, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
86. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Pantilimon meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
89. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahasının sol çaprazında çektiği şutta, kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.
Karşılaşma, golsüz sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:41 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor