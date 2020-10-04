Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Murat Tuğberk Curbay
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje (Dk. 75 Ahmet Gülay), Siopis, Salih Uçan (Dk. 68 Berkan İsmail Kutlu), Efecan Karaca, Davidson (Dk. 83 Mustafa Pektemek), Bakasetas (Dk. 75 Efkan Bekiroğlu), Bareiro (Dk. 68 Babacar)
Atakaş Hatayspor: Munir, Barbosa (Dk.46 Babajide), Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 46 Riberio), Gökhan Karadeniz (Dk. 71 Boupendza), Dos Santos, Mesut Çaytemel, Sackey (DK. 62 Abdurrahman Canlı), Yusuf Abidoğlu, Popov, Diouf (Dk. 71 Mirkan Aydın)
Gol: Dk. 18 Bakasetas, Dk. 23, 67 ve 77. Davidson, Dk. 34 Bareiro, Dk. 45+2 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Efecan Karaca, Dk. 38 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 40 Rayane, Dk. 49 Dos Santos, Dk. 57 Babajide (Atakaş Hatayspor)
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor maçını Alanyaspor 6-0 kazandı.
61. dakikada orta alanda topla buluşan Salih Uçan, savunmanın arkasına kaçan Bareiro'yu topla buluşturdu. Bareiro kaleci Münir ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Münir ayaklarıyla topu çıkardı.
67. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 5'e yükseltti. Ceza sahası dışında rakip oyuncudan sıyrılarak sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 5-0
71. dakikada sağ kanattan Rayane'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Boupendza'nın vuruşu üstten auta gitti.
77. dakikada Alanyaspor 6. Davidson da 3. golünü attı. Efkan Bekiroğlu'un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Babacar ceza sahasına içine çevirdiği topu Davidson ağlara gönderdi: 6-0
Karşılaşma Alanyaspor'un 6-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 18:27 - Kaynak: AA
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