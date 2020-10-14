Ligde 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi

Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor