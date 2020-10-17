Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

17.10.2020 14:29
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Çaykur DidiHakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, İbrahim BozbeyÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Baiano, Boldrin, Fernando, RemyMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Voca, Şahverdi Çetin,...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Baiano, Boldrin, Fernando, Remy

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Voca, Şahverdi Çetin, Lobjanidze, Paintsil, Alper Potuk, Börven

Goller: Dk. 18 Fernando, Dk.45+1 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk.6 ve Dk.16 Paintsil, Dk.43 Börven (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk.45+3 Alper Potuk (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısını sarı-lacivertli ekip 3-2 önde tamamladı.

6. dakikada deplasman ekibi ilk isabetli şutunda öne geçmeyi başardı. Lobjanidze'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Paintsil'in kontrol edip vuruşunda defansa çarpan top filelere gitti: 0-1

10. dakikada Boldrin'in sol taraftan ceza sahası içerisine orta iyi yükselen Remy'nin kafa vuruşunda kaleci Friedrich, yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

16. dakikada sarı-lacivertli ekip 2 farklı üstünlüğü yakaladı. MKE Ankaragücü oyuncularının defansın arkasına uzun pasında kaleci Gökhan Akkan'ın ceza sahası dışına çıkarak ayağı ile uzaklaştırmak istediği topu Melnjak iyi kontrol edemeyince sekerek Paintsil'in önünde kaldı. Kaleci Gökhan Akkan'dan hızlı davranan Paintsil meşin yuvarlağı kafa ile boş filelere gönderdi: 0-2

18. dakikada Abdullah Durak'ın ceza sahası içerisine uzun pasında Fernando'nun kontrol edip sağ ayağı ile plase vuruşunda top filelere gitti: 1-2

43. dakikada Pinto'nun sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iki kişi arasında iyi yükselen Börven'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-3

45+1. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in yaklaşık 30 metreden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden filelere gitti: 2-3

Karşılaşmanın ilk yarısı Ankara ekibinin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Durak, Kerem Ersoy, Çaykur, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

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