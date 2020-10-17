Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak (Dk.70 İsmail Köybaşı), Abdullah Durak, Donsah (Dk.46 Skoda), Baiano (Dk.81 Jovançiç), Boldrin, Fernando (Dk.70 Michalak), Remy (Dk.83 Tunay Torun)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan (Dk.67 Emre Güral), Erdi Dikmen, Pinto, Voca (Dk.87 Atakan Rıdvan Çankaya), Şahverdi Çetin (Dk.67 Endri Çekici), Lobjanidze (Dk.73 Adziç), Paintsil (Dk.46 Sarlija), Alper Potuk, Börven

Goller: Dk. 18 Fernando, Dk.45+1 Boldrin, Dk.55, 62(penaltıdan), Dk.78 Remy (Çaykur Rizespor) Dk.6 ve Dk.16 Paintsil, Dk.43 Börven (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Dk.53 Sarlija, Dk.80 Börven (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk.45+3 Alper Potuk (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçı ev sahibi ekibin 5-3 üstünlüğü ile tamamlandı.

52. dakikada Sarlija'nın topa elle müdahalesine VAR incelemesinin ardından hakem Abdulkadir Bitigen penaltıya hükmetti. Remy'nin vuruşunda top filelere gitsede Bitigen VAR'dan gelen uyarı ile penaltıyı iptal etti.

55. dakikada yeniden penaltı atışı için topun başına geçen Remy'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3

60. dakikada Şahverdi Çetin'in Moroziuk'a ceza sahası içerisinde müdahalesine hakem Abdulkadir Bitigen ikinci kez penaltıya hükmetti.

62. dakikada ikinci kez penaltı vuruşu için topun başına geçen Remy'in vuruşunda top filelere gitti: 4-3

77. dakikada kazanılan faul atışında MKE Ankaragücü'nde ceza yayı üzerinde Emre Güral'ın vuruşunda kaleci Gökhan Akkan yatarak topu çelmeyi başardı.

78. dakikada iyi kontratağa çıkan ev sahibi ekipte Baiano'nun sağdan ceza çizgisi üzerine pasında Remy'in kontrol edip defanstan sıyrıldıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 5-3

87. dakikada Boldrin'in ara pasında defansın arkasına sarkan Skoda kaleci Fredrich'ten sıyrıldıktan sonra vuruşunda filelere gitmekte olan topu çizgi üzerinde Erdi Dikmen çevirmeyi başardı.

90+5. dakikada Tunay Torun'un sağdan ceza sahası içerisine yerden ortasında, Michalak'ın boş pozisyonda vuruşunda kaleci Fredrich yatarak topu taca çeldi.

Karşılaşma, yeşil-mavili ekibinin 5-3 üstünlüğü ile sona erdi.