Karşılaşmada ilk yarı, konuk takım Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

28. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza alanı dışından sol çaprazdan etkili şutunda kaleci Lung, topu çeldi. Ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Ziya Erdal, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor- Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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