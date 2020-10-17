Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler, İsmail Şencan, Samet Çiçek
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Yasir Subaşı, Fernandes, Campanharo, Kanga, Hasan Hüseyin Acar, Ackah, İlhan Parlak
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Gradel, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare
Gol: Dk. 28 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 41 Goiano, Dk. 45 Fajr, (Demir Grup Sivasspor)
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor- Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
13. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Yatabare'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda, Kayserispor savunmasında Ackah topu çizgi üzerinden çıkardı.
14. dakikada Campanharo'nun kaleyi karşıdan gören noktadan ceza alanı dışından uzak mesafeden etkili vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.
28. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza alanı dışından sol çaprazdan etkili şutunda kaleci Lung, topu çeldi. Ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Ziya Erdal, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
37. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lung, topu son anda kornere çeldi.
Karşılaşmada ilk yarı, konuk takım Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
- Kaynak: AA
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