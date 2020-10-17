Stat: Medaş Konya Büyükşehir
Hakemler: Turgut Doman, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic (Dk. 62 Musa Çağıran), Jevtovic, Milosevic (Dk. 46 Eduok), Shengelia (Dk. 46 Cikalleshi), Kravets (Dk. 84 Oğuz Kağan Güçtekin)
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru (Dk. 74 Zuqui), Wallace, Semih Kaya, Chebake, Ahmed Ildız (Dk. 84 Kubilay Kanatsızkuş), Erkan Kaş, Acquah (Dk. 74 Mustafa Eskihellaç), Fofana (Dk. 46 Cueva), Olcay Şahan (Dk. 46 Berk Yıldız), Tetteh
Goller: Dk. 58 Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor), Dk. 83 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 65 Alper Uludağ (Yedek kulübesi), Dk. 64 Ahmet Çalık, Dk. 86 Eduok (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 24 Tetteh, Dk. 73 Chebake (Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 5. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
58. dakikada konuk ekip öne geçti. Cueva'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Zeki Yavru'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
80. dakikada Skubic'in ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun ellerinde kaldı.
83. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ömer Ali Şahiner'in sol köşe gönderinden gönderdiği topu Skubic altıpas içindeki Kravets'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 1-1.
90. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına ortasına Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed Damlu kontrol etti.
Karşılaşma 1-1 berabere bitti.
- Kaynak: AA
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