Stat: Ülker
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Metin, Hakan Karabalcık
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao (Dk. 90 +3 Ramazan Civelek), Biglia, Ndiaye (Dk. 67 Jimmy Durmaz), Sabo, Salibur (Dk. 67 Chahechouhe), Sobiech (Dk. 67 Mevlüt Erdinç - Dk. 90+6 Alparslan Erdem)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan (DK. 79 Sadiku), Hadergjonaj, Jeanvier, Hadadi, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Koomson), Hajradinovic (Dk.79 Hodzic), Alan (Dk. 46 Varga), Koita
Goller: Dk. 45 +1 Sobiech (Fatih Karagümrük), Dk. 47 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 52 Biglia, Dk. 52 Zukanovic, Dk 90+3 Viviano, Dk. 90+3 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 53 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Kırmızı Kartlar: Dk 74. Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)
Süper Lig'in 5. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
47. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta Aytaç Kara kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla gönderdi: 1-1
58. dakikada Koomson'un sağdan yerden attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak, dışarı çıktı.
84. dakikada hızlı atağa çıkan Karagümrük'te Ndao sağdan sürdüğü topu müsait durumdaki Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Meşin yuvarlak, Mevlüt'ün yaklaşık 2 metreden vuruşunda üstten dışarı gitti.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
- Kaynak: AA
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