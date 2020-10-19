Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

19.10.2020 22:13
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Türk TelekomHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa SavranlarGalatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı (Dk. 82 Diagne), Etebo, Emre Akbaba (Dk. 46 Ömer Bayram), Emre Kılınç (Dk. 83 Donk), Babel (Dk. 90+1 Arda Turan), Falcao (Dk.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı (Dk. 82 Diagne), Etebo, Emre Akbaba (Dk. 46 Ömer Bayram), Emre Kılınç (Dk. 83 Donk), Babel (Dk. 90+1 Arda Turan), Falcao (Dk. 46 Belhanda)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis (Dk. 90+1 Berkan İsmail Kutlu), Salih Uçan (Dk. 69 Efkan Bekiroğlu), Davidson, Bakasetas, Bareiro (Dk. 79 Tayfur Bingöl), Babacar (Dk. 69 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 34 Falcao (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 43 Babacar, Dk. 90+5 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Etebo (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 21 Babacar, Dk. 51 Salih Uçan, Dk. 78 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 42 Marcao, Dk. 67 Belhanda, Dk. 83 Fatih Öztürk (Galatasaray)

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.

54. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı faulde penaltı noktası gerisine gelen topa Davidson kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

55. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda kaleci Fatih yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada sağda kullanılan kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi hafif sağ çaprazdaki Babacar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

70. dakikada Linnes'in sağdan ortasında arka direkteki Ömer Bayram'ın kafayla çevirdiği topa Babel yakın mesafeden kafayla vurdu. Kaleci Marafona'nın son anda dokunduğu meşin yuvarlak Alanyaspor savunmasında kaldı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Belhanda'da kaldı. Faslı futbolcunun yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yapılan VAR incelemesinin ardından hava topu mücadelesinde Babel'in meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

87. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Davidson'un ceza sahası yayı gerisinden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın bekletmeden çıkardığı sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü.

90+5. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağdan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı top son olarak ceza sahası dışındaki Berkan İsmail Kutlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda yerden giden topa penaltı noktası gerisindeki Davidson dokundu. Yön değiştiren meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-2

Müsabaka Akdeniz temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Öztürk, Ömer Bayram, Babel, Fatih, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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