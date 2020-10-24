Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

24.10.2020 19:51
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OlguncanMedipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Crivelli, Demba BaFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Veysel Sarı,...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Crivelli, Demba Ba

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Veysel Sarı, Naldo, Mert Yılmaz, Kudriashov, Amilton, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Podolski, Orgill

Goller: Dk. 11 (penaltıdan) ve 23 Visca, Dk. 27 İrfan Can Kahveci, Dk. 35 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 14 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 41 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı kornerde, altıpas önüne gelen topa Epureanu kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

Aynı dakikada Antalyaspor etkili bir atak geliştirdi. Orgill, iki kişiyi geçip ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Mert'ten seken topu, savunma uzaklaştırdı.

10. dakikada Medipol Başakşehir, Rafael'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. 11. dakikada penaltı atışı kullanan Visca, topu ve kaleci Boffin'i ayrı köşelere gönderdi ve fileleri havalandırdı: 1-0.

14. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Mert, son çizgiye inip ceza sahasına ortasını yaptı. Podolski topun gelişine çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

21. dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı kornerde Martin Skrtel ve Ersan Adem Gülüm arasında yaşanan pozisyonda hakem Ali Palabıyık ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 23. dakikada Visca'nın kullandığı penaltıda top kaleci Boffin'den döndü. Boşta kalan topa Visca bir kez daha vurdu ve kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-1.

27. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Visca, sağ kanattan kazanılan kornerde topu ceza sahası dışında bekleyen İrfan Can Kahveci'ye gönderdi. İrfan gelişine çok sert vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.

35. dakikada Medipol Başakşehir 4. golünü attı. Hızlı gelişen atakta Demba Ba, savunmanın arkasına hareketlenen Crivelli'ye pasını attı. Fransız oyuncu, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazda yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 4-1.

38. dakikada turuncu-lacivertli takımın sağ kanattan gelişen atağında Visca, ceza sahasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını attı. İrfan, sağ çaprazdan ayak içiyle plase vuruşunu yaptı, top ters direk dibinden auta gitti.

41. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Amilton, Rafael'e yaptığı faul sonrasında kırmızı kart gördü. Maçın hakemi Ali Palabıyık önce Amilton'a sarı kart gösterdi, Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında Palabıyık, sarı kartı iptal etti ve Amilton'a kırmızı kartını gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertli takımın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İrfan Can Kahveci, Ali Palabıyık, Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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