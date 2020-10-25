Gençlerbirliği: 2-1 - Son Dakika

Gençlerbirliği: 2-1

25.10.2020 15:39
Gençlerbirliği: 2-1, System.String[]

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Halis Özkaya, Kerem Ersoy, Mehmet Cem SatmanYENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Erkan Kaş (Dk. 46 Olcay Şahan), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Lukoki), Acquah (Dk. 63 Ndayishimiye), Ahmet Ildiz (Dk. 75 Zuqui), Karim Hafez, Cueva, Tetteh (Dk.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Halis Özkaya, Kerem Ersoy, Mehmet Cem SatmanYENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Erkan Kaş (Dk. 46 Olcay Şahan), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Lukoki), Acquah (Dk. 63 Ndayishimiye), Ahmet Ildiz (Dk. 75 Zuqui), Karim Hafez, Cueva, Tetteh (Dk. 90+1 Umut Bulut)GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Diego, Toure, Polomat (Dk. 84 Halil İbrahim Pehlivan), Johansson (Dk. 76 Sefa Yılmaz), Piris da Motta (Dk. 61 Ayite), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 84 Furman), Murat Yıldırım (Dk. 61 Soner Dikmen), Candeias, StancuGOLLER: Dk. 10 Murat Yıldırım (Gençlerbirliği) - Dk. 24 Semih Kaya, Dk. 52 Kubilay Kanatsızkuş (Yeni Malatyaspor)Süper Lig'in 6'ncı haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.Karşılaşmanın henüz birinci dakikasında Tetteh, Gençlerbirliği file bekçisi kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top ağlara gitti. Ancak hakem Halis Özkahya, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.10'uncu dakikada konuk ekip Gençlerbirliği'nde Stancu sol kanattan ceza alanına ortaladı, arka direkteki Candeias, topu Murat Yıldırım'a bıraktı. Murat'ın altıpas gerisinden vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-1.24'üncü dakikada Yeni Malatyaspor'un beraberlik golü geldi. Ev sahibi ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışını Cueva kullandı. Cueva'nın ceza sahasına ortasına yükselen Semih Kaya, skora denge getirdi: 1-1.40'ncı dakikada Yeni Malatyaspor'un rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Zeki'nin şutunda top yandan auta çıktı.41'inci dakikada sarı-siyahlılarda bu kez Ahmet Ildiz, rakip ceza alanında kazandığı topu Karim Hafez'e gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Nordfeldt topa son anda uzandı ve rakibe üstünlük şansı vermedi.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.52'nci dakikada Yeni Malatyaspor'un kazandığı köşe vuruşunu Zeki Yavru kullandı. Ceza alanına yapılan ortada Kubilay Kanatsızkuş, kafayla takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1.71'inci dakikada Ahmet Ildiz'in pasında topla ceza sahasında buluşan Kubilay Kanatsızkuş gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.83'üncü dakikada Ayite, ceza sahası sağ çaprazından şansını denedi, top auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor, 2-1'lik galibiyetle 3 puana uzandı.


- Malatya

Kerem Ersoy, Olcay Şahan, Semih Kaya, Zeki Yavru, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği: 2-1 - Son Dakika Spor

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