19. dakikada sol kanattan Darri'nin ortasında arka direkte topla buluşan Ndao'nun şutunu Marafona çıkardı. Pozisyonun devamında Salibur'un vuruşunda top filelere gitti. Ancak gol, VAR kontrolü sonrasında topun tamamının çizgiyi geçmemesi gerekçesiyle iptal edildi.

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