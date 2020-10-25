Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

25.10.2020 17:59
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Yusuf Bozdoğan Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih Uçan (Dk. 73 Berkan İsmail Kutlu), Efecan Karaca (Dk. 87 Ceyhun Gülselam), Davidson (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Bakasetas (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Yusuf Bozdoğan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih Uçan (Dk. 73 Berkan İsmail Kutlu), Efecan Karaca (Dk. 87 Ceyhun Gülselam), Davidson (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Bakasetas (Dk. 87 Fatih Aksoy), Bareiro (Dk. 59 Babacar)

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj (Dk. 73 Ramazan Civelek), Roco, Zukanovic, Balkovec (Dk. 69 Alparslan Erdem), Ndao, Biglia, Ndiaye (Dk. 82 Muhammed Egemen Pehlivan), Darri (Dk. 73 Chahechouhe), Salibur (Dk. 74 Zeki Yıldırım), Sobiech

Goller: Dk. 8 Davidson, Dk. 81 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Balkovec (Fatih Karagümrük), Dk. 56 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

62. dakikada sol kanttan gelişen Alanyaspor atağında Davidson orta alanda koşu yapan Babacar'a topu çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Babacar, kaleciyi geçtikten sonra sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

68. dakikada sağ kanata atılan uzun topu kontrol eden Efecan Karaca, topu ceza sahası yayı içine gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Bakasetas'ın sert vuruşunda top dışarı gitti.

69. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında orta alanda topla buluşan Ndiaye, pasını sol kanattan Darri'ye çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazında kaleye gönderdiği şutta top dışarı çıktı.

81. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Bakasetas rakip ceza sahası solunda Babacar'a pasını gönderdi. Bu futbolcunun köşeden kaleye gönderdiği top, kaleci Viviano'nun çabasına rağmen ağlarla buluştu: 2-0

Karşılaşma, Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Salih Uçan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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