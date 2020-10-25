23. dakikada Trabzonspor öne geçti. Fenerbahçe yarı alanının ortalarında hava topu mücadelesinde Sosa ile Lemos çarpışınca meşin yuvarlak Afobe'nin önünde kaldı. Aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen bordo-mavili futbolcu, çizgi üzerinde hafif sol çaprazdan vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.

15. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıya savunma arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, sağ çaprazda dar açıda kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya şut çekmek yerine altıpas gerisindeki Afobe'ye pas vermeyi denedi. Ancak top Afobe'nin uzağında kalınca bordo-mavili takım önemli bir fırsattan yararlanamadı.

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