41. dakikada Uğurcan Çakır'ın ceza yayı çizgisi yakınına pasında Kamil Ahmet Çörekçi'den topu kapan Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 3-2.

38. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Baker'in uzun pasında rakibinden kurtularak sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme, plase bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin solundan filelere gönderdi: 3-1.

35. dakikada Tirpan'ın ara pasında bir anda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, açıyı daraltan Uğurcan tehlikeyi önledi.

31. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza yayı son çizgisi üzerinde Nwakaeme, yerden bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin solundan filelere gönderdi: 2-1.

28. dakikada Nwakaeme'nin vuruşunda savunmadan seken top ceza alanı hemen önündeki Kamil Ahmet Çörekçi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti.

23. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Ceza alanı sol tarafında Nwakaeme'nin pasında, sağ taraftaki Serkan Asan, yerden gelişine bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin sol köşesinden filelerle buluşturdu: 1-1.

8. dakikada Kasımpaşa, öne geçti. Ceza yayı gerisinden Tirpan, sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.

Goller: Dk. 8 Tirpan, Dk. 41 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 23 Serkan Asan, Dk. 31 ve 38 Nwakaeme (Trabzonspor)

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