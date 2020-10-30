Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

30.10.2020 20:57
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical ParkHakemler: Tugay Kaan Mumanoğlu, İsmail Şencan, Mustafa SavranlarTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, AfobeKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Haddadi,...

Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Mumanoğlu, İsmail Şencan, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Varga, Hodzic

Goller: Dk. 8 Tirpan, Dk. 41 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 23 Serkan Asan, Dk. 31 ve 38 Nwakaeme (Trabzonspor)

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 3-2 önde tamamladı.

8. dakikada Kasımpaşa, öne geçti. Ceza yayı gerisinden Tirpan, sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.

23. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Ceza alanı sol tarafında Nwakaeme'nin pasında, sağ taraftaki Serkan Asan, yerden gelişine bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin sol köşesinden filelerle buluşturdu: 1-1.

25. dakikada sol taraftan ceza alanına sokulan Marlon'un şutunda, top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

28. dakikada Nwakaeme'nin vuruşunda savunmadan seken top ceza alanı hemen önündeki Kamil Ahmet Çörekçi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti.

31. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza yayı son çizgisi üzerinde Nwakaeme, yerden bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin solundan filelere gönderdi: 2-1.

35. dakikada Tirpan'ın ara pasında bir anda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, açıyı daraltan Uğurcan tehlikeyi önledi.

38. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Baker'in uzun pasında rakibinden kurtularak sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme, plase bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin solundan filelere gönderdi: 3-1.

41. dakikada Uğurcan Çakır'ın ceza yayı çizgisi yakınına pasında Kamil Ahmet Çörekçi'den topu kapan Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 3-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 3-2 önde kapadı.

Ahmet Çörekçi, Uğurcan ÇAKIR, Ramazan Köse, Serkan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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