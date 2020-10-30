Futbol: Süper Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Fırat Aydınus, Esat Sancaktar, Özgür ErtemFatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao, Biglia, Sabo, Ndiaye, Chahechouhe, SobiechBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Mina (Dk.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakemler: Fırat Aydınus, Esat Sancaktar, Özgür Ertem Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao, Biglia, Sabo, Ndiaye, Chahechouhe, Sobiech Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Mina (Dk. 33 Hasan Hatipoğlu), Teikeu, Schwechlen, Emrah Başsan, Donald, Obertan, İbrahim Akdağ, Hamroun, Ricardo Gomes Goller: Dk. 11 ve Dk. 45+3 Ndiaye, Dk. 28 Biglia (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük) Sarı kartlar: Dk. 15 Balkovec (Fatih Karagümrük), Dk. 21 Mina (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Süper Lig'in 7. haftasında yapılan Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. 11. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ndao'nun pasında ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Ndiaye, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 25. dakikada Zukanovic'in kafayla indirdiği topla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Sobiech, Mina'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada Biglia'nın kullandığı penaltı atışında, top ağlara gitti: 2-0. 32. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında topla ceza sahası dışında buluşan Balkovec'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı. 38. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kalecinin çeldiği top, Ricardo Gomes'in önünde kaldı. Gomes meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak hakem VAR kontrolünden sonra golü elle oynama nedeniyle iptal etti. 45+3. dakikada Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Biglia'nın yerden kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ndiaye, rakibini çalımladı ve topu ağlara yolladı: 3-0. İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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