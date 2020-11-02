Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

02.11.2020 20:59
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Cemil TunçAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Ribeiro, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Akintole, DioufDemir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan...

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Ribeiro, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Akintole, Diouf

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

Goller: Dk. 6 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 8 Akintole (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 34 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

6. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur'un sol kanattan yaptığı ortada altıpas içinde Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

8. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Selim Ilgaz'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortada kale önünde topun gelişine vuran Akintola, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-1

29. dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Samassa, gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Gökhan Karadeniz, Hatayspor, Sivasspor, Ilgaz, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası 3 polise lazer ile geçici körlük yaşatan Birmingham City kulübünün çalışanı 11 ay hapis cezası aldı Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2302 yeni vaka tespit edildi Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı 4 bloğundan 3'ünün yıkıldığı Barış Sitesi sakinleri: Sağlam diye oradan ev aldık ABD'li oyuncu Eddie Hassell silahla vurularak öldürüldü Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü
Hakemin kararı sonrası F.Bahçe taraftarı sosyal medyadan isyan etti Hakemin kararı sonrası F.Bahçe taraftarı sosyal medyadan isyan etti         
21:00
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Son Dakika: İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 92'ye yükseldi Son Dakika: İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 92'ye yükseldi         
20:03
Fransa'da Müslümanlara büyük saygısızlık! Camiye domuz kafası bırakıldı Fransa'da Müslümanlara büyük saygısızlık! Camiye domuz kafası bırakıldı         
19:02
VAR'dan uyarı geldi! Hakem, golcü futbolcuyu direk kırmızı kartla oyundan attı VAR'dan uyarı geldi! Hakem, golcü futbolcuyu direk kırmızı kartla oyundan attı         
18:56
Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor         
18:12
İş görüşmesine giden liseli Gamze'nin otelden şüpheli bir şekilde düşüp ölmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı İş görüşmesine giden liseli Gamze'nin otelden şüpheli bir şekilde düşüp ölmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı         
17:21
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi         
16:33
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 21:08:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei