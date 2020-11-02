8. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Selim Ilgaz'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortada kale önünde topun gelişine vuran Akintola, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-1

6. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur'un sol kanattan yaptığı ortada altıpas içinde Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

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