Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

02.11.2020 22:11
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Antalya Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Dk. 88 Ali Eren İyican), Bünyamin Balcı, Nuri Şahin (Dk. 62 Fredy), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 75 Ufuk Akyol), Orgill, Podolski (Dk.

Stat: Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Dk. 88 Ali Eren İyican), Bünyamin Balcı, Nuri Şahin (Dk. 62 Fredy), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 75 Ufuk Akyol), Orgill, Podolski (Dk. 75 Ersan Gülüm), Jahovic

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Gustavo, Sosa (Dk. 62 Perotti), Ozan Tufan (Dk. 81 Sinan Gümüş), Valencia (Dk. 81 Mert Hakan Yandaş), Pelkas (Dk. 62 Cisse), Samatta (Dk. 74 Kemal Ademi)

Goller: Dk. 49 Ozan Tufan, Dk. 84 Perotti (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 52 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 45 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+7 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 37 Veysel Sarı, Dk. 50 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 60 Valencia (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

49. dakikada konuk ekip öne geçti. Valencia'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

52. dakikada Antalyaspor beraberliği sağladı. Orgill'in ceza alanı içinde topla buluşturduğu Podolski, sol ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla skora eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

58. dakikada Pelkas'ın ceza sahası içinden kafayla şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

60. dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

66. dakikada Orgill'in pas verdiği Podolski'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak, sağ direk yanından az farkla auta çıktı.

82. dakikada Caner Erkin sol kanattan ortasında topu kontrol eden Cisse'nin şutunda kaleci Boffin'den seken top, üst direkten döndü.

83. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Bünyamin Balcı'nın ceza sahasında Perotti'ye müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada penaltı atışını kullanan ve Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Antalya deplasmanında çıkan Arjantinli futbolcu Perotti, kaleci Boffin'in solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

90+7. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, çaldığı düdüğün ardından topa vurduğu için Sinan Gümüş'e sarı kart gösterdi. Sinan Gümüş, hakeme müdahalesiyle ikinci kez sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bahattin Şimşek, Antalyaspor, Podolski, Antalya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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