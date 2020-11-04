Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

04.11.2020 12:13
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK- Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat

16.00 Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe- İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü- Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Mete Kalkavan

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir- Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Demir Grup Sivasspor- Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Hakem, Kasım, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü
İlk trans senatör, en genç temsilci, iki eşcinsel delege! ABD başkanlık seçimi ilklere sahne oldu İlk trans senatör, en genç temsilci, iki eşcinsel delege! ABD başkanlık seçimi ilklere sahne oldu         
12:12
Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak         
11:50
Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor         
11:40
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor         
11:13
Balkonda gördüğü yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskilerini bıraktı: Kış geliyor, ayağım üşüyordu. Hakkını helal et Balkonda gördüğü yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskilerini bıraktı: Kış geliyor, ayağım üşüyordu. Hakkını helal et         
11:04
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin         
10:39
Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım         
10:23
'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı         
10:04
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
ABD Başkanlık seçimlerinde kazanan neden hala belli değil? Seçimler mahkemeye taşınır mı? ABD Başkanlık seçimlerinde kazanan neden hala belli değil? Seçimler mahkemeye taşınır mı?         
09:33
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 12:23:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei