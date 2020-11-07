Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

07.11.2020 20:05
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: ÜlkerHakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan OkFenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samattaİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme,...

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Ok

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğuz Kağan Güçtekin, Jevtovic, Cikalleshi, Milosevic, Miya, Kravets

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

23. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden sert vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

27. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Milosevic, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Milosevic'in aşırtma vuruşunda, Altay Bayındır iki hamlede topa sahip oldu.

31. dakikada Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Pelkas'ın ceza sahası sağ çaprazından topun gelişine aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. İlk anda golü veren maçın hakemi Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında ekrandan izledi. Gol pozisyonunda Valencia'nın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Şansalan, golü iptal etti.

İlk yarının kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Altay Bayındır, Ali Şansalan, Ozan Tufan, Valencia, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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