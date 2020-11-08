Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

08.11.2020 14:31
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: EryamanHakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çiçek, Abdullah Bora ÖzkaraMKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, Lobjanidze, Atakan Rıdvan Çankaya, Diousse, Adzic, Borven, BolingiFatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao, Biglia,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara

MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, Lobjanidze, Atakan Rıdvan Çankaya, Diousse, Adzic, Borven, Bolingi

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao, Biglia, Ndiaye, Chahechouhe, Sabo, Sobiech

Goller: Dk. 15 Sobiech, Dk. 35 Roco (Fatih Karagümrük), Dk. 27 Borven (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 Zukanovic, Dk. 27 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 29 Bolingi (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

15. dakikada konuk ekip öne geçti. Biglia, orta sahada rakibinden kaptığı topu sağdan ceza sahasına giren Ndiaye verdi. Bu oyuncunun şutunda savunmaya çarpan top kale sahasının gerisindeki Sobiech'in önünde kaldı. Topa bekletmeden vuran Sobiech, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

22. dakikada soldan ceza sahasına giren Chahechouhe'nın şutunda kaleci Friedrich, savunmaya da çarpan topu son anda ayaklarıyla kurtardı.

25. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Kullanılan korner atışı sonrasında hakem Suat Arslanboğa, Zukanovic'in Sarlija'ya yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Borven'in kullandığı penaltıda kaleci Viviano, topu sağına uzanarak tokatlamasına rağmen İtalyan file bekçisinin vücudundan seken meşin yuvarlak kalenin sol tarafından ağlarla buluştu: 1-1.

35. dakikada Fatih Karagümrük bir kez daha öne geçti. Ndiaye'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kale sahasının önünde düzgün bir kafa vuruşu yapan Roco, meşin yuvarlağı sol direk dibinden filelere gönderdi: 1-2.

39. dakikada Sabo'nun ceza yayının gerisinden kaleyi cepheden gören noktadan yerden çektiği sert şutta top, sol direğin yanından auta çıktı.

41. dakikada ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Borven'in şutunda top uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.

43. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında Erdi Dikmen'in hatasıyla Fatih Karagümrük net bir gol fırsatı yakaladı. Erdi'nin uzaklaştıramadığı topu alan Ndiaye, meşin yuvarlağı Sobiech'e bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu oyuncu, daha müsait durumdaki Ndiaye'ye pasını çıkardı. Penaltı noktasının önünde topa vurmak üzere olan Ndiaye'nin pozisyonunu bozan Atakan Rıdvan Çankaya, meşin yuvarlağı kornere göndererek mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig, Suat Arslanboğa, Erdi Dikmen, Çankaya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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