Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

08.11.2020 17:01
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Seyfettin ÜnalMedipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Aleksic, Demba BaGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Diego,...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Seyfettin Ünal

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Aleksic, Demba Ba

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Diego, Polomat, Murat Yıldırım, Mendoza, Candeias, Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz, Ayite

Gol: Dk. 1 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin 28. saniyesinde Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ayite, Johansson ve Murat Yıldırım arasındaki hızlı paslaşmaların ardından top ceza sahası içinde Sefa Yılmaz'a ulaştı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

19. dakikada Gençlerbirliği ikinci gole çok yaklaştı. Candeias'ın pasında Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Murat Yıldırım, iki rakibinden şık bir hareketle kurtulup sağ çaprazdan çok sert vururken, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada Medipol Başakşehir'in sağdan gelişen atağında Visca'nın ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Aleksic, bekletmeden şutunu çekerken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

34. dakikada Gençlerbirliği net bir fırsatı kullanamadı. Gençlerbirliği savunmasından atılan uzun topa Epureanu dokunamazken, Candeias kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terkeden ve ceza sahası önüne kadar çıkan Mert, Candeias'ın çalım denemesinde ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından Aliyev ve eşinden zafer pozu Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak Ticaret Bakanlığı uyardı: 'Efsane cuma' indirimlerine dikkat edin Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıkan şahıstan pes dedirten çıkış: Korona morona yok! Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıkan şahıstan pes dedirten çıkış: Korona morona yok!         
16:33
Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim         
16:15
Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar         
15:29
Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada         
14:14
Eşini ve 2 çocuğunu tabanca ile vurarak öldüren şüpheli tutuklandı Eşini ve 2 çocuğunu tabanca ile vurarak öldüren şüpheli tutuklandı         
14:07
Doğanlar Apartmanı'nın görevlisi, enkaz altındaki 17 kişiyi tek tek teşhis etti: O anları unutamadım Doğanlar Apartmanı'nın görevlisi, enkaz altındaki 17 kişiyi tek tek teşhis etti: O anları unutamadım         
13:36
Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı         
13:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek         
12:49
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı         
11:49
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti         
11:30
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar         
10:31
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
05:25
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 17:05:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei