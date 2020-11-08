Gençlerbirliği: 2-1 - Son Dakika

Gençlerbirliği: 2-1

08.11.2020 18:03
Gençlerbirliği: 2-1, System.String[]

İbrahim ALİOĞLU / STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Seyfettin ÜnalMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Rafael, Ponck, Epureanu (Dk. 46 Mehmet Topal), Bolingoli (Dk. 85 Cemali Sertel), Berkay Özcan (Dk.

İbrahim ALİOĞLU/

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Seyfettin Ünal

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Rafael, Ponck, Epureanu (Dk. 46 Mehmet Topal), Bolingoli (Dk. 85 Cemali Sertel), Berkay Özcan (Dk. 79 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç (Dk. 79 Chadli), Aleksic (Dk. 46 Giuliano), Demba BaGENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Johansson, Zargo Toure, Diego, Polomat, Murat Yıldırım (Dk. 60 Soner Dikmen), Mendoza (Dk. 90 Abdullah Şahindere), Candeias, Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz (Dk. 60 Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 75 Arda Kızıldağ)GOLLER: Dk. 80 Gulbrandsen, Dk. 90+4 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir) - Dk. 1 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)KIRMIZI KART: Dk. 72 Johansson (Gençlerbirliği)SARI KARTLAR: Mendoza, Nordfeldt, Candeias (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 8'inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla mağlup etti.

1'inci dakikada Gençlerbirliği'nin golü geldi. Murat Yıldırım'ın pasında topla buluşan Sefa Yılmaz düzgün bir vuruşla  topu ağlara gönderdi: 0-1.19'uncu dakikada Candeias'ın pasında Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Murat Yıldırım'ın sağ çaprazdan yatığı etkili şut direkten oyun alanına döndü. 23'üncü dakikada Visca'nın ceza sahasına ortasını Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırmak isterken, top Aleksic'in önünde kaldı. Sırp oyuncunun sert şutu az farkla auta çıktı.34'üncü dakikada Candeias kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Candeias, Mert'e çalım atmak isterken tecrübeli eldiven ayaklarıyla topa müdahale etti. Mücadelenin ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 51'inci Giuliano ile paslaşan İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği ceza sahası önünde toplabuluştu. İrfan'ın sert şutunda kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.59'uncu dakikada Edin Visca'nın pasında Berkay'ın sol çaprazdan şutu yan direğe çarparak oyun alanına döndü. 80'inci dakikada Medipol Başakşehir'in beraberlik golü geldi. Chadli'nin sol kanattan yaptığı ortada Gulbrandsen'in kafayı vuruşu ağlarla buluştu: 1-1 90+4'üncü dakikada Başakşehir'in üstünlük golü geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin ortasında Mehmet Topal'ın vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-1'lik üstünlükle tamamladı.


İrfan Can Kahveci, Berkay Şahin, Mehmet Topal, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği: 2-1 - Son Dakika Spor


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