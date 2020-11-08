Gençlerbirliği: 2-1

İbrahim ALİOĞLU/

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Seyfettin Ünal

Süper Lig'in 8'inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla mağlup etti.

1'inci dakikada Gençlerbirliği'nin golü geldi. Murat Yıldırım'ın pasında topla buluşan Sefa Yılmaz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.19'uncu dakikada Candeias'ın pasında Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Murat Yıldırım'ın sağ çaprazdan yatığı etkili şut direkten oyun alanına döndü. 23'üncü dakikada Visca'nın ceza sahasına ortasını Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırmak isterken, top Aleksic'in önünde kaldı. Sırp oyuncunun sert şutu az farkla auta çıktı.34'üncü dakikada Candeias kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Candeias, Mert'e çalım atmak isterken tecrübeli eldiven ayaklarıyla topa müdahale etti. Mücadelenin ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 51'inci Giuliano ile paslaşan İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği ceza sahası önünde toplabuluştu. İrfan'ın sert şutunda kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.59'uncu dakikada Edin Visca'nın pasında Berkay'ın sol çaprazdan şutu yan direğe çarparak oyun alanına döndü. 80'inci dakikada Medipol Başakşehir'in beraberlik golü geldi. Chadli'nin sol kanattan yaptığı ortada Gulbrandsen'in kafayı vuruşu ağlarla buluştu: 1-1 90+4'üncü dakikada Başakşehir'in üstünlük golü geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin ortasında Mehmet Topal'ın vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-1'lik üstünlükle tamamladı.