Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

08.11.2020 18:07
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner ÖzaralHes Kablo Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Aziz Eraltay, Sapunaru, Kolovetsios, Campanharo (Dk. 81 Ackah), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 71 Lennon), Kvrzic (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Aziz Eraltay, Sapunaru, Kolovetsios, Campanharo (Dk. 81 Ackah), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 71 Lennon), Kvrzic (Dk. 81 İlhan Parlak), Pedro Henrique, Fernandes (Dk. 60 Attamah), Alibec

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey (Dk. 60 Boupendza), Selim Ilgaz (Dk. 66 Barbosa), Rayane, Akintole, Traore (Dk. 82 Abdurrahman Canlı), Diouf

Gol: Dk. 64 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Sackey, Dk. 79 Rayane (Atakaş Hatayspor), Dk. 65 Ackah (Yedek kulübesinde), Dk. 71 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi.

46. dakikada gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Alibec, topu uygun durumda bulunan Kvrzic'e çıkardı. Kvrzic'in vuruşunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Traore'nin sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında topla buluşan Sackey'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

64. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Mesut Çaytemel'in sol kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

84. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Diouf'un vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor, ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. İlhan Parlak'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi, Volkan Bayarslan, Kayserispor, Miguel, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var Burak Yılmaz'ın 2 golü yetmedi, Lille Brest'e deplasmanda mağlup oldu Viyana'yı kana bulayan teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa 28 yıl sonra geri alındı, Azerbaycanlılar zaferi coşkuyla kutladı Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada Eşini ve 2 çocuğunu tabanca ile vurarak öldüren şüpheli tutuklandı
Medipol Başakşehir, 90+4'te bulduğu golle Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi Medipol Başakşehir, 90+4'te bulduğu golle Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi         
18:03
İşgalden kurtarılan Şuşa'dan yeni görüntüler! Tekerlekli sandalyesinde Türk bayrağı taşıyan Azeri dikkat çekti İşgalden kurtarılan Şuşa'dan yeni görüntüler! Tekerlekli sandalyesinde Türk bayrağı taşıyan Azeri dikkat çekti         
17:18
İntihar girişimini izleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı, çekim yapmak için yarıştı İntihar girişimini izleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı, çekim yapmak için yarıştı         
16:46
Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıkan şahıstan pes dedirten çıkış: Korona morona yok! Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıkan şahıstan pes dedirten çıkış: Korona morona yok!         
16:33
Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim         
16:15
Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı         
15:37
Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi         
15:05
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Seçilmiş ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, zafer konuşmasında annesini unutmadı Seçilmiş ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, zafer konuşmasında annesini unutmadı         
13:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek         
12:49
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı         
11:49
Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti         
11:30
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
05:25
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 18:17:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei