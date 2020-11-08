Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli, Belhanda, Arda Turan, Babel

Gol: Dk. 19 Belhanda (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 26 Yatabare, Dk. 33 Goiano, Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+5 Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.

2. dakikada Yatabare'nin sağdan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada Elabdellaoui'nin sağdan ceza sahasına ortasında Arda Turan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

19. dakikada Galatasaray golü buldu. Sol kanattan ceza alanına giren Emre Kılınç, rakibini çalımladıktan sonra topu Feghouli'ye aktardı. Feghouli de topu penaltı noktasının gerisinde bekleyen müsait durumdaki Belhanda'ya çıkardı. Belhanda, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

25. dakikada Feghouli ile verkaç yaparak soldan ceza alanına giren Babel, topu Emre Kılınç'a çıkardı. Bu futbolcunun altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Feghouli'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili şutunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere gönderdi.

41. dakikada Fajr'ın ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Aynı dakikada sağdan ceza alanına giren Kayode, Marcao ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, VAR sisteminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve ardından penaltıya hükmetti. 45+1'inci dakikada Fajr'ın kullandığı penaltıda top üst direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.