Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Tarık Ongun, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Montero, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Ghezzal, Mensah, Atiba, Larin, Aboubakar
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Demba Ba
Goller: Dk. 44 Atiba, Dk. 45+1 Larin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 41 Bolingoli (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Sergen Yalçın (Kulübede), Dk. 45 Larin (Beşiktaş)
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
43. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.
43. dakikada savunmadan uzaklaştırılan topla soldan ceza sahasına giren Aboubakar'ın vuruşunda kaleciyi geçen top kaleye paralel giderek uzak direğin yanından kornere gitti.
44. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Atiba arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-0
45+1. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Medipol Başakşehir'in köşe vuruşundan sonra hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Mensah'ın uzun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Atiba topu içeri çevirdi, müsait pozisyonda Larin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
- Kaynak: AA
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