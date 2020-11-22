Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

22.11.2020 15:37
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Antakya AtatürkAtakaş Hatayspor: Munir, Burak Can Çamoğlu, Sackey (Dk. 64 Ribeiro), Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 70 Boupendza), Dos Santos, Mesut Çaytemel, Akintole, Traore (Dk. 78 Gökhan Karadeniz), Yusuf Abdioğlu, DioufÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak (Dk. 74 Jovancic), Baiano (Dk.

Stat: Antakya Atatürk

Atakaş Hatayspor: Munir, Burak Can Çamoğlu, Sackey (Dk. 64 Ribeiro), Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 70 Boupendza), Dos Santos, Mesut Çaytemel, Akintole, Traore (Dk. 78 Gökhan Karadeniz), Yusuf Abdioğlu, Diouf

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak (Dk. 74 Jovancic), Baiano (Dk. 90 Doğan Erdoğan), Boldrin, Skoda (Dk. 88 Remy), Donsah, Emir Dilaver, Onur Bulut (Dk. 73 Samudio), Melnjak (Dk. 73 İsmail Köybaşı), Moroziuk, Meriah

Goller: Dk. 12 Diouf (Kendi kalesine), Dk. 64 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 35 Rayane, Dk. 90+7 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Meriah, Dk. 70 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Dk. 63 Sackey (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.

52. dakikadaki Atakaş Hatayspor atağında Burak Can Çamoğlu'nun uzun pasında kalesini terk eden Gökhan Akkan, topu taca atarak tehlikenin büyümesini önledi.

64. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Baiano'nun düşürülmesi sonrası kazanılan serbest atışı sağ kanatta ceza sahası dışından kullanan Boldrin, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-2.

90+7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Rayane'nin uzun pasında kalesini terk eden Gökhan Akkan, ceza sahası çizgisi üzerinde topu kafayla uzaklaştırmaya çalışırken, ıskaladı. Pozisyonu takip eden Boupendza, bu hatayı iyi değerlendirerek meşin yuvanlağı boş kaleye gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Gökhan Karadeniz, Abdullah Durak, Burak Can, Hatayspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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