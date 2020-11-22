Stat: Medical Park
Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Olguncan, Kamil Çetin
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Afobe
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Mina, Kaan Kanak, Obertan, Sissoko, Donald, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes
Gol: Dk. 23 Ekuban (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Mehmet Murat Uçar, Dk. 21 Mina (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
5. dakikada sol taraftan Baker'in savunmanın arkasına pasında, bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Ekuban'ın şutunda top yandan auta gitti.
7. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında ceza alanı sağ çaprazında Nwakaeme'nin şutunda top az farkla auta çıktı.
20. dakikada Novikas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın uzaklaştırmak istediği top Mina'nın önüne düştü. Bu oyuncunun kafasında çizgi önünde Vitor Hugo kafa ile meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.
23. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Abdulkadir Ömür'ün ceza alanı sağ tarafından pasında, Ekuban yerden vuruşla topu kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan filelere gönderdi: 1-0
30. dakikada Novikovas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde topu kontrol eden Obertan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
36. dakikada Ekuban'ın ara pasında, kaleci Kayacan Erdoğan'dan sıyrılan Afobe'nin çapraz pozisyonda şutunda top üsten auta gitti.
38. dakikada Rashad Muhammed'in yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu savunma çizgi önünde çıkardı.
39. dakikada Novikovas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, Gomes'in çıkardığı topu arka direkte Marlon, Rashad Muhammed'ten önce dokunarak ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Erkan Özdamar, Marlon'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor