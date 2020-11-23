45+3. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, kale sahası çizgisi üzerinde Diagne'nin yaptığı vuruşta, kaleci Lung ayağıyla topu uzaklaştırdı.

39. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Feghouli'nin sert şutunda, Lung topu üstten kornere gönderdi.

11. dakikada Linnes'in yerden pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Feghouli'nin vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağa sahip oldu.

10. dakikada Donk'un hava pasında savunmanın arkasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı daraltan Lung gole izin vermedi.

4. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, ceza sahasında Feghouli'nin gelişine yaptığı röveşatada top kaleci Lung'da kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

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