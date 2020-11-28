Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak (Dk.64 Onur Bulut), Donsah, Baiano, Samudio (Dk.64 Onur Bulut), Boldrin, Skoda (Dk.64 Remy)
Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Dk.89 Şener Özbayraklı), Taylan Antalyalı, Feghouli, Oğulcan Çağlayan (Dk.78 Sekidika), Emre Kılınç (Dk.89 Kerem Aktürkoğlu), Emre Akbaba (Dk.89 Ömer Bayram), Diagne (Dk.90+2 Ali Yavuz Kol)
Goller: Dk.45+2 (Penaltıdan), 52 ve 79 Diagne, Dk.86 Taylan Antalyalı (Galatasaray)
Kırmızı Kart: Dk.77 Boldrin (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk.23 Baiano, Dk.45 Emir Dilaver, Dk.45 Melnjak, Dk.63 (Çaykur Rizepsor) Dk.78 Fatih Öztürk (Galatasaray)
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçı konuk ekip 4-0 kazandı.
50. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, altıpas üzerinde boş pozisyondaki Diagne'den önce Morozuik dokunarak topu kornere çelmeyi başardı.
52. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Linnes'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Emre Akbaba topuk pası ile topu altı pas üzerindeki Diagne'ye aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
74. dakikada Boldrin'in sağdan ceza sahası ortasında, Remy'nin gelişine vuruşunda top üsten auta çıktı.
76. dakikada kalecinin öne çıktığını gören Remy'nin orta saha çizgisi üzerinden vuruşunda Fatih Öztürk yatarak topu kontrol etti.
79. dakikada Diagne kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı. Emre Kılınç'ın ceza sahası içerisinde defanstan sıyrıldıktan sonra kısa pasında, Diagne'nin bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 0-3
85. dakikada Diagne'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Sekidika'nın ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu tokatlayarak kornere çeldi.
86. dakikada Moroziuk'un uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Taylan Antalyalı'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-4
Karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
- Kaynak: AA
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