82. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Davidson, ceza sahası içine gönderdiği topla Bareiro'yu buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Eray Birniçan gole izin vermedi.

67. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Milosevic, rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun ceza sahası solundan vuruşunda, top auta çıktı.

60. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına gönderilen topu Konyaspor defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahsı dışında topla buluşan Salih Uçan'ın vuruşunda, kaleci Eray Birniçan topu kontrol etti.

Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi

Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti