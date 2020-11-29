Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

29.11.2020 18:09
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Mustafa SavranlarAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje (Dk. 50 Ahmet Gülay), Siopis, Salih Uçan (Dk. 70 Fatih Aksoy), Efecan Karaca (Dk. 70 Berkan İsmail Kutlu), Davidson (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje (Dk. 50 Ahmet Gülay), Siopis, Salih Uçan (Dk. 70 Fatih Aksoy), Efecan Karaca (Dk. 70 Berkan İsmail Kutlu), Davidson (Dk. 84 Ceyhun Gülselam), Bakasetas, Babacar (Dk. 70 Bareiro)

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ (Dk. 46 Miya), Cikalleshi (Dk. 55 Oğuz Kağan Güçtekin), Milosevic, Hadziahmetovic (Dk. 46 Musa Çağıran - Dk. 78 Hurtado), Kravets (Dk. 55 Eduok)

Gol: Dk. 37 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Moubandje, Dk. 74 Bakasetas, Dk. 90+4 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 14 Kravets, Dk. 25 Cikalleshi, Dk. 45+1 Alper Uludağ, Dk. 75 Milosevic, Dk. 80 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi.

60. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına gönderilen topu Konyaspor defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahsı dışında topla buluşan Salih Uçan'ın vuruşunda, kaleci Eray Birniçan topu kontrol etti.

67. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Milosevic, rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun ceza sahası solundan vuruşunda, top auta çıktı.

82. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Davidson, ceza sahası içine gönderdiği topla Bareiro'yu buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Eray Birniçan gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor, Salih Uçan, Gülay, Fatih, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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