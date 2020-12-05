Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Paleti Fabrikası tartışmaları ile ilgili yeni açıklama: Katar'a satışı söz konusu değildir

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor