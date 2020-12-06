Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

06.12.2020 20:01
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan ÇimenYukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, RodallegaFenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin,...

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, Rodallega

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Pelkas, Sosa, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Cisse

Goller: Dk. 9 Cisse, Dk. 40 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Bergdich, Dk. 32 Bakalorz (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi'nin, son çizgi civarından geriye aktardığı topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, Özer'e de çarpan top filelere gitti: 1-0.

17. dakikada sağ kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada Serdar Aziz'in kafa vuruşuyla kaleye gönderdiği top, yandan auta çıktı.

21. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada kaleye paralel giden topa müsait durumdaki Pelkas ve Cisse dokunamadı.

30. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla hareketlenen Ferdi'nin aktardığı topla ceza sahasına giren Mert Hakan'ın sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, top yandan dışarı gitti.

34. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı ortada Rodallega'nın ceza sahası hemen önünden attığı sert şutta, top yandan auta çıktı.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Caner Erkin'in yaptığı ortada ön direkte topa iyi yükselen Gökhan Gönül, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

42. dakikada Sosa'ın sol kanattan yaptığı ortada Serdar'ın kafayla aktardığı topu Tisserand filelere gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.

Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Denizlispor, Caner Erkin, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ayrıldığı eşini ve iki kızını öldüren zanlının etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı 5 kişinin yaralandığı kaza mahalline giden polise otomobil çarptı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz F.Bahçe, zorlu deplasmanda 3 puan arıyor! Canlı anlatım Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti? Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi         
18:59
Öfkeli kayınpeder, çocuğunu görmek isteyen damadını başından vurarak öldürdü Öfkeli kayınpeder, çocuğunu görmek isteyen damadını başından vurarak öldürdü         
18:31
Evlat nöbeti tutan aile, terör örgütü PKK tarafından diri diri yakılmaya çalışıldı Evlat nöbeti tutan aile, terör örgütü PKK tarafından diri diri yakılmaya çalışıldı         
18:25
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı         
17:35
Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?         
16:40
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı         
12:50
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 20:09:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei