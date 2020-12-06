Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, Rodallega
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Pelkas, Sosa, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Cisse
Goller: Dk. 9 Cisse, Dk. 40 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 22 Bergdich, Dk. 32 Bakalorz (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi'nin, son çizgi civarından geriye aktardığı topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, Özer'e de çarpan top filelere gitti: 1-0.
17. dakikada sağ kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada Serdar Aziz'in kafa vuruşuyla kaleye gönderdiği top, yandan auta çıktı.
21. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada kaleye paralel giden topa müsait durumdaki Pelkas ve Cisse dokunamadı.
30. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla hareketlenen Ferdi'nin aktardığı topla ceza sahasına giren Mert Hakan'ın sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, top yandan dışarı gitti.
34. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı ortada Rodallega'nın ceza sahası hemen önünden attığı sert şutta, top yandan auta çıktı.
40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Caner Erkin'in yaptığı ortada ön direkte topa iyi yükselen Gökhan Gönül, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
42. dakikada Sosa'ın sol kanattan yaptığı ortada Serdar'ın kafayla aktardığı topu Tisserand filelere gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.
- Kaynak: AA
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