Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

07.12.2020 21:47
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical ParkHakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Yusuf BozdoğanTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Plaza), Ekuban, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 89 Safa Kınalı), Afobe (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Plaza), Ekuban, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 89 Safa Kınalı), Afobe (Dk. 66 Diabete)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara (Dk. 65 Kerem Atakan Kesgin), Ziya Erdal, Claudemir (Dk. 55 Barış Yardımcı), Hakan Arslan, Fajr, Yatabare (Dk. 90+2 Cofie), Gradel, Ninga (Dk. 55 Kone)

Goller: Dk. 45 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 76 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 84 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, ???????1-1 berabere kaldı.

46. dakikada Baker'in pasında ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Samassa topu kontrol etti.

72. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Diabete, topu ceza alanı içindeki Ekuban'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Demir Grup Sivasspor, beraberliği sağladı. Ceza alanı içi sol tarafında Gradel'in rakiplerinden sıyrılarak içeriye doğru çıkardığı topa önce Yatabare dokundu. Ardından meşin yuvarlağı bir anda yakın mesafede önünde bulan Hasan Arslan, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Suat Arslanboğa, Abdülkadir Ömür, Alpaslan Dedeş, Kınalı, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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