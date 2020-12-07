76. dakikada Demir Grup Sivasspor, beraberliği sağladı. Ceza alanı içi sol tarafında Gradel'in rakiplerinden sıyrılarak içeriye doğru çıkardığı topa önce Yatabare dokundu. Ardından meşin yuvarlağı bir anda yakın mesafede önünde bulan Hasan Arslan , sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

72. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Diabete, topu ceza alanı içindeki Ekuban'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

46. dakikada Baker'in pasında ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Samassa topu kontrol etti.

Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, ???????1-1 berabere kaldı.

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