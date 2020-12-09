Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - 0 - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - 0

09.12.2020 21:35
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - 0, System.String[]

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Serkan Ok (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xxx) – Popov, Yusuf Abdioğlu (xx), Pablo Santos, Burak Can Çamoğlu (xx), Sackey (xx), Selim Ilgaz (xx) (Dk. 62 Boupenza x), Aabid Rayane (xxx), Traore (xxx) (Dk.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Serkan Ok (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xxx) – Popov, Yusuf Abdioğlu (xx), Pablo Santos, Burak Can Çamoğlu (xx), Sackey (xx), Selim Ilgaz (xx) (Dk. 62 Boupenza x), Aabid Rayane (xxx), Traore (xxx) (Dk. 71 Ribeiro), Akintola (xxx) (Dk. 71 Barbosa), Diouf (xxx) (Dk. 83 Mirkan Aydın)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Fabien Farnolle (x) - Osman Çelik (x), Mina (xx), Hasan Hatipoğlu (xx) (Dk. 66 Emrah Başsan x), Cenk Ahmet Alkılıç (xx), ), İbrahim Akdağ (xx), Gabriel Obertan (xx), Kaan Kanak (xx) (Dk. 89 Mücahit Albayrak), Novikovas (xx) (Dk. 75 Sissoko), Rashad Muhammed (xx) (Dk. 66 Ömer Şişmanoğlu x), Ricardo Gomes (xx) (Dk. 75 Oltan Karakullukçu)GOLLER: Dk. 41 Diouf, Dk. 47 Osman Çelik(K.K), Dk. 58 Akintola (Atakaş Hatayspor)SARI KARTLAR: Traore, Akintola, Munir (Atakaş Hatayspor) - Cenk Alkılıç, Ömer Şişmanoğlu, Kaan Kanak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'de koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 5'inci hafta maçında, Atakaş Hatayspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.14'üncü dakikada Atakaş Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta, kendisine gelen ortaya çok şık bir vuruş yapan Mame Diouf istediği sonucu alamadı. Topu iyi takip eden kaleci Farnolle, gole izin vermedi.18'inci dakikada konuk ekipten Ricardo Gomes ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti. Ancak top auta gitti.41'inci dakikada, peş peşe paslarla rakip ceza sahası önüne kadar giden Atakaş Hatayspor'da Aabid Rayane, kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti. Kaleci Farnolle'den seki topu takip eden Diouf, güzel vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0Maçın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.47'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Akintola'nın ceza sahasının sağından içeri çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Osman Çelik, topu kendi ağlarına yolladı: 2-058'inci dakikada Diouf ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın vuruşu, kaleci Fernolle'nin bacak arasında geçerek ağlara gitti: 3-073'üncü dakikada konuk ekipten İbrahim Akdağ'ın sert şutunda kaleci Münir, topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor sahasında B.B Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.


- Hatay
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - 0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - 0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - 0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - 0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - 0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - 0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - 0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - 0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - 0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - 0

Mustafa Kemal Atatürk, Serkan Ok, Hatayspor, Antakya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - 0 - Son Dakika Spor


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