Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Yusuf Abdioğlu (Dk. 77 Billong), Santos, Burak Çamoğlu (Dk. 46 Mesut Çaytemel), Akintola, Sackey (Dk. 77 Ribeiro), Aabid, Selim Ilgaz (Dk. 60 Boupendza), Traore (Dk. 70 Gökhan Karadeniz), Diouf

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Ndao, Biglia, Sabo, Ndiaye (Dk. 84 Chahechouhe), Jimmy Durmaz (Dk. 89 Arveladze), Sobiech (Dk. 62 Mevlüt Erdinç)

Goller: Dk. 11 Selim Ilgaz, Dk. 75 ve Dk. 83 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 65 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kartlar: Dk. 86 Ndiaye, Dk. 90+2 Sabo (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 19 Roco, Dk. 76 Viviano, Dk. 87 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük), Dk. 36 Santos (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

47. dakikada Ndao, çalımlarla ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan şutunu çekti. Topun önüne atlayan Aabid, araya girip tehlikeyi önledi.

50. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının yaptığı hata ile topla buluşan Diouf'un sağ çaprazdan yakın direk dibine doğru yaptığı vuruşta, top kaleci Viviano'da kaldı.

59. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Jimmy Durmaz, yakın mesafeden kafayı vurdu. Kaleci Münir hamle yaparak topu çeldi. Seken topla arka direkte buluşan Ndiaye'nin, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sabo'nun pasıyla ceza sahasının solunda topu alan Jimmy Durmaz'ın, yakın direk dibine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

75. dakikada Hatayspor, bir kez daha öne geçti. Gökhan Karadeniz ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza'nın, uzak direk dibine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

83. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takım atağında Gökhan Karadeniz'in pasıyla sol çaprazda ceza sahasına giren Diouf, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Boupendza'ya verdi. Boupendza'nın şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.