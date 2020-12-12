Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor: 0-0 - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor: 0-0

12.12.2020 17:57
Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor: 0-0, System.String[]

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal GölenHES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar - Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Lopes, Aziz Behich, Fernandes (Dk. 67 Hasan Hüseyin Acar), Kvrzic, Lennon, Henrique (Dk. 88 Alibec), İlhan Parlak (Dk.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Burak Şeker, Volkan Ahmet Narinç, Bilal Gölen

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar - Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Lopes, Aziz Behich, Fernandes (Dk. 67 Hasan Hüseyin Acar), Kvrzic, Lennon, Henrique (Dk. 88 Alibec), İlhan Parlak (Dk. 67 Muğdat Çelik)TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Pereira (Dk. 46 Serkan Asan), Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate (Dk. 46 Afobe), Bilal Başaçıkoğlu (Dk. 68 Yusuf Sarı), EkubanSARI KARTLAR: Pereira, Bilal Başaçıkoğlu, Abdülkadir Parmak (Trabzonspor)

Süper Lig'in 12'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

8'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.10'uncu dakikada ev sahibi ekip, ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Fernandes'in doğrudan kaleye gönderdi topa Uğurcan topun sahibi oldu.13'üncü dakikada Baker'in kullandığı kornerde Hugo kafayı vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.23'üncü dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Bilal ortasını yaptı. Ekuban'ın kafa vuruşunu kaleci Doğan kurtardı.45'inci dakikada Aziz Behich'in ceza sahası içine girerek çektiği şutta top auta gitti.65'inci dakikada Aziz Behic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes'in şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.78'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Miguel Lopes, sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.


- Kayseri
Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor: 0-0
Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor: 0-0

Büyükşehir Belediyesi, Hasan Hüseyin Acar, Kayserispor, Fernandes, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor: 0-0 - Son Dakika Spor


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