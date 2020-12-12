İttifak Holding Konyaspor: 4-3 - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor: 4-3

12.12.2020 21:17
İttifak Holding Konyaspor: 4-3, System.String[]

STAT: EryamanHAKEMLER: Mete Kalkavan, Hakan Yemişken, Osman Gökhan BilirMKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Diousse (Dk. 66 Ender Aygören), Lukasik, Bolingi, Endri Çekiçi (Dk. 77 Emre Güral), Lobjanidze (Dk. 90 1 Atila Turan), Borven (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Hakan Yemişken, Osman Gökhan BilirMKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Diousse (Dk. 66 Ender Aygören), Lukasik, Bolingi, Endri Çekiçi (Dk. 77 Emre Güral), Lobjanidze (Dk. 90 1 Atila Turan), Borven (Dk. 77 Paintsil)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Milosevic (Dk. 81 Alper Uludağ), Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Shengelia), Hurtado (Dk. 85 Faruk Miya)GOLLER: Dk. 15 Lobjanidze, Dk. 48 Borven, Dk. 78 Paintsil, Dk. 89 Emre Güral (Pen.)  - (MKE Ankaragücü), Dk. 29. Uğur Demirok (Pen.) - Dk. 38 Milosevic, Dk. 69 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)SARI KARTLAR: Dk. 20. Diousse, Dk. 90 Emre Güral, Dk. 90 1 Ender Aygören (MKE Ankaragücü) - Dk. 21 Uğur Demirok, Dk. 39 Jevtovic, Dk. 88 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)KIRMIZI KART: Dk. 90 5 Bolingi (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 12'nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 4-3 yenerek ilk defa üç puan kazandı.16'ncı dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Pinto topu savunmanın arkasına gönderdi. Saba ceza yayı üzerinde kaleci Sehic'in üzerinden aşırarak topu filelere gönderdi: 1-0.29'uncu dakikada kazanılan penaltıyı Uğur filelere gönderdi: 1-1.38'inci dakikada sol taraftan gelen ortada Skubic kafa ile Milosevic'e aktardı. Milosevic'e ceza sahasına girmeden yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.44'üncü dakikada kullanılan köşe atışına penaltı noktasında yükselen Bolingi'nin kafa vuruşu kaleciyide geçerek direğin üstünden auta çıktı.48'inci dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Kitsiou ısrarla topu taşıdı ceza yayının dışından yaptığı ortaya ise Borven yükseldi ve topu kalecinin sağından kafa ile filelere gönderdi: 2-2.56'ncı dakikada Skubic'in sağ taraftan kendi çabasıyla taşıdığı topta kaleci ile karşıkarşıya kaldı. Çektiği şutta top kale yerine taça çıktı.63'üncü dakikada Guilerme'nin pasıyla Cesar kaleci ile karşıkarşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Friedrich mutlak golü önledi.69'uncu dakikada sağ taraftan Jevtovic'in ortasında Skubic önde olan kaleci Friedrich'in üstünden topu kafa ile filelere gönderdi: 2-3.78'inci dakikada Saba'nın ara pasıyla buluşan Joseph topu filelere gönderdi: 3-3.84'üncü dakikada ceza sahası içindeki karambolde Bolingi'nin şutu kaleci Sehic'ten döndü. Savunmada Uğur topu uzaklaştırdı.86'ncı dakikada Saba'nın şutunda top Adil'in eline çarparak kalecide kaldı. Yoğun itirazlar sonunda Mete Kalkavan VAR'a gitti. VAR incelemesinin ardından Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.89'uncu dakikada topun başına Emre Vural geçti. Emre topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi: 4-3.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve maç Ankaragücü'nün 4-3 galibiyeti ile sona erdi.


Hakan Yemişken, Mete Kalkavan, Emre Güral, Çankaya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor: 4-3 - Son Dakika Spor


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