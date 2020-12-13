77. dakikada rakiplerini çalımlayan İrfan Can ceza sahası dışından şutunu çekti ancak kaleci Günay topu ayaklarıyla kornere gönderdi.

56. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Ponck'un orta sahadan gönderdiği pasta, topu ceza sahası önünde 2 Gaziantepli oyuncuya rağmen göğsüyle kontrol edip önüne alan Crivelli, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-1

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