Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Barış Yardımcı (Dk. 65 Camara), Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 75 Kone), Fajr, Hakan Arslan, Yatabare Dk. 81 Felix), Max Gradel, Kayode
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan Gülüm, Naldo, Kudriashov, Fredy, Nuri Şahin, Podolski (Dk. 87 Eren Albayrak), Sam (Dk. 65 Orgill), Amilton (Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar), Jahovic
Sarı kart: Dk. 90 Max Gradel (Demir Grup Sivasspor)
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı 0-0 sona erdi.
55. dakikada Sam'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
62. dakikada Nuri Şahin'in sol kanattan attığı pasla ceza alanı içinde topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
74. dakikada Hakan Arslan'ın uzun pasında topla buluşan Max Gradel, sol kanattan ceza alanına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
76. dakikada Nuri Şahin'in pasında soldan ceza sahasına giren Orgill'in sert vuruşunda, kaleci Samassa son anda topu kornere çeldi.
90. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Samassa sağına gelen topu tokatlayarak kornere gönderdi.
Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.
- Kaynak: AA
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