Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Alparslan Erdem (Dk. 76 Muhammed Egemen Pehlivan), Koray Altınay, Biglia, Balkovec, Ndao (Dk. 90+12 Murat Sarıgül), Chahechouhe (Dk. 85 Arveladze), Sobiech (Dk. 85 Mevlüt Erdinç)

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes (Dk. 82 Elabdellaoui), Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 64 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Feghouli, Emre Kılınç (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Oğulcan Çağlayan (Dk. 64 Arda Turan), Emre Akbaba (Dk. 64 Belhanda), Diagne

Goller: Dk. 46 Ndao, Dk. 90+10 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Dk. 90+5 Diagne (Penaltıdan) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Dk. 69 Fatih Terim (Teknik direktör), Marcao (Maç bittikten sonra) (Galatasaray), Dk. 90+9 Roco (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 44 Donk, Dk. 69 Arda Turan, Dk. 90+2 Ömer Bayram, Dk. 90+7 Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Dk. 62 Sobiech, Dk. 76 Alparslan Erdem, Dk. 83 Ramazan Civelek, Dk. 90+4 Koray Altınay, Dk. 90+5 Viviano (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-1 yendi.

46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yapılan santranın ardından soldan atağa katılan Alparslan Erdem'in ortaladığı meşin yuvarlağı altıpas önüne hareketlenen Ndao ağlara gönderdi: 1-0.

49. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sağdan son çizgiye inerek yaptığı ortaya sağ çaprazdaki Feghouli vurdu ancak top üstten auta çıktı.

57. dakikada Emre Kılınç'ın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Donk'un kafayla vurduğu top az farkla yandan auta gitti.

90+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ali Yavuz Kol, pasını penaltı noktası civarındaki Diagne'ye aktardı. Bu oyuncu, Koray Altınay ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Mustafa Öğretmenoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 90+5. dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

90+10. dakikada kırmızı-siyahlı takım, bir kez daha öne geçti. Ndao'nun pasında savunma arkasına sarkan Mevlüt Erdinç, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı aşırtma vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşma, 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.