Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

19.12.2020 17:03
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical ParkHakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın ÖgelTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, DjaninyÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Onur Bulut, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Doğan Erdoğan,...

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın Ögel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Onur Bulut, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Doğan Erdoğan, Donsah, Michalak, Boldrin (Dk. 10 Tunay Torun), Fernando, Skoda

Gol: Dk. 36 Skoda (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 14 Donsah (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

26. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza alanına giren Nwakaeme'nin yerden şutunda, savunmaya çarpan top yan direkten kornere çıktı.

34. dakikada Trabzonspor ceza alanında sağ tarafta son çizgiye doğru hareketlenen Michalak, Marlon ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 36'ncı dakikada Skoda'nın kullandığı penaltıda, kaleci Uğurcan Çakır üzerine doğru gelen topu çıkaramayınca meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

37. dakikada Ekuban'ın pasında ceza alanı sağ tarafındaki Djaniny'in gönderdiği topu kale çizgisi önünde savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Ekuban'ın ceza alanının hemen dışından sağ çaprazdan şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Uğurcan ÇAKIR, Kemal Yılmaz, Ali Şansalan, Rizespor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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