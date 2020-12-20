Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında oynanan Ankara derbisinin ilk yarısı 0-0 bitti.

Fenerbahçe'nin stoperleri, Avrupa'nın en fazla penaltı yaptıran savunmacıları oldu

Ruh Sağlığı Hastanesi'nde, kendisini öldüreceğini düşündüğü hastayı uykusunda yastıkla boğdu

Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı

Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" yazılı polis memuru, evinde ölü bulundu