Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

20.12.2020 17:11
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Kamil ÇetinYukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Tiago Lopes, Murawski, Recep Niyaz, Aissati, Mesanovic, Sagal, RodallegaAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Tayfur Bingöl,...

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Tiago Lopes, Murawski, Recep Niyaz, Aissati, Mesanovic, Sagal, Rodallega

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Tayfur Bingöl, Siopis, Salih Uçan, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Gol: Dk. 9 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Leismann, Dk. 24 Recep Niyaz, Dk. 31 Mesanovic, Dk. 41 Sagal (Yukatel Denizlispor), Dk. 41 Bareiro (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağ kanattaki Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Mesanovic'in kaleye çektiği şutta top, kaleci Marafona'dan döndü. Rodallega, önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 1-0

16. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan serbest vuruş kullanan Rodellaga'nın kaleye gönderdiği şutta, kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Bakasetas'la serbest vuruş kullanan Aytemiz Alanyaspor'da Caulker'ın ceza sahasında müdahale ettiği top, auta gitti.

43. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Davidson'un ceza sahası dışından ayak içi ile çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen topu kornere gönderdi.

45+1. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Davidson topa kafayı vurdu. Kaleci Cenk Gönen gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.

Denizlispor, Recep Niyaz, Cenk Gönen, Denizli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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