Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah, Lennon, Campanharo, Pedro Henrique, Kanga

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ, Guilherme, Abdülkerim Bardakcı, Jevtovic, Milosevic, Daci, Shengelia, Hadziahmetovic

Gol: Dk. 45+1 Pedro Henrique (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk.19 Ahmet Çalık, Dk. 45+1 Jevtovic ve İsmail Kartal (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ilk yarısını ev sahibi takım, 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lennon'un pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Campanharo'nun sert vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi.

29. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

37. dakikada sağ taraftan Campanharo'nun kullandığı kornerde altıpas üzerinde oluşan karambolde Pedro Henrique'nin kafasından seken top direkten döndü.

44. dakikada Campanharo'nun kullandığı kornerde top son olarak Sapunaru'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Sehic son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

45+1. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lennon'un ortasında ön direğe doğru hareketlenen Kvrzic, Jevtovic ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Pedro Henrique, topu ağlarla buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.