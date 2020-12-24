45+5. dakikada Kitsiou, rakip yarı sahanın ilk metrelerinden sağ taraftan aldığı topu sürükleyerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, dar açıya rağmen çektiği şutta kaleci Ersin Destanoğlu, sağına uzanarak topu tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

10. dakikada Emre Güral'ın kendi yarı sahasından savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Lobjanidze, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Lobjanidze, topu ayağından açınca şut çekemedi. Meşin yuvarlak auta gitti.

6. dakikada Ghezzal'ın orta sahada savunmasına verdiği hatalı pasta araya giren Emre Güral, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Top, sol direğin yanından auta çıktı.

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, de Souza, Hutchinson, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar

Son Dakika: Dünya, Türkiye'den öğrendi! İşte Çin aşısının etkinliği ve ilk sonuçları

İmamoğlu'dan "Şeb-i Arus" tartışmalarına yanıt: Kur'an Arapça okunmalıydı, Türkçe ezan ise törende okunmadı

Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı

Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti