44. dakikadaki Hes Kablo Kayserispor atağında çizgiden içeri çevrilen topa yakın Emre yakın mesafeden vurdu ancak top kaleciden döndü. Pozisyonun devamında kale önünde yaşanan karambolden Gençlerbirliği savunması topu çıkardı. Ardından Campanharo'nun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak önce üst direğe sonra da kale çizgisine çarpıp oyun alanına döndü.

39. dakikada Gençlerbirliği eşitliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Candeias, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

31. dakikada konuk ekip öne geçti. Ackah ile hızlı atağa kalkan Hes Kablo Kayserispor'da Emre Demir'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kanga, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada Emre Demir'in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Nordfeldt topun sahibi oldu.

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