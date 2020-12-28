Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

28.12.2020 18:15
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: EryamanHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan (Dk. 54 Rahmetullah Berişbek), Arda Kızıldağ, Toure, Mustafa Çeçenoğlu, Motta, Candeias, Murat Yıldırım (Dk. 65 Furman), Berat Özdemir (Dk. 90+6 Hüseyin Seyhan), Ayite (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan (Dk. 54 Rahmetullah Berişbek), Arda Kızıldağ, Toure, Mustafa Çeçenoğlu, Motta, Candeias, Murat Yıldırım (Dk. 65 Furman), Berat Özdemir (Dk. 90+6 Hüseyin Seyhan), Ayite (Dk. 55 Sefa Yılmaz), Sio (Dk. 90+7 İlker Karakaş)

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Kvrzic, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Aziz Eraltay, Ackah, Campanharo, Manzala (Dk. 86 Muğdat Çelik), Emre Demir (Dk. 71 İlhan Parlak) Henrique, Kanga

Goller: Dk. 31 Kanga, Dk. 55 Ardağ Kızıldağ (Kendi kalesine) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 39 Candeias, Dk. 70 Berat Özdemir, Dk. 89 Oğuzhan Çapar (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 29 Ackah, Dk. 69 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 44 Motta, Dk. 69 Berad Özdemir (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yendi.

55. dakikada Hes Kablo Kayserispor 2. golü buldu. Emre Demir'in sağdan ortasında Gençlerbirliği savunmasında Arda Kızıldağ'ın ters vuruşu sonrası top ağlara gitti. Arda'nın kendi kalesine attığı golle konuk ekip 2-1 öne geçti.

59. dakikada Gençlerbirliği Berat Özdemir ile sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

60. dakikada Hes Kablo Kayserispor'da sol kanattan gönderilen topla ceza sahası içinde buluşan Kanga topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı. İtirazlar üzerine maçın hakemi Cüneyt Çakır pozisyonu VAR'da inceledi ancak karar değişmedi.

62. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın sağdan yaptığı ortada Sio topu kafayla ağlarla buluşturdu. Ancak VAR incelemesi sonrası pozisyonun başlangıcında elle müdahale olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

65. dakikada Gençlerbirliği'nin Candeias'la kullandığı serbest vuruşta Sio, ceza sahasında topu yine kafayla ağlara gönderdi. Ancak bu pozisyonda da maçın hakemi VAR'a gitti ve öncesindeki faul nedeniyle golü geçersiz saydı.

70. dakikada Gençlerbirliği eşitliği sağladı. Ceza sahası içindeki Berat Özdemir, kendisine gönderilen topta kaleci İsmail'i ekarte ederek topu ağlara gönderdi: 2-2.

84. dakikada Gençlerbirliği'nin soldan kullandığı köşe vuruşu sonrası kafalardan seken topu Sefa Yılmaz röveşata vuruşuyla filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesinde pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

89. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Hes Kablo Kayserispor savunsasında Oğuzhan Çapar, ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 3-2.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Murat Yıldırım, Cüneyt Çakır, Kolo Toure, Seyhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

5 golün atılıp 4 golün iptal edildiği maçta Gençlerbirliği Kayserispor'u devirdi Konyaspor, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı Emniyet müdürü kahvehaneyi bastı, esnafın savunması pes dedirtti: Fal bakıyorlardı İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi 75 kilogramlık orkinos balığını 3 kişi zor kaldırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor         
17:59
Beşiktaş, Sivasspor'u konuk ediyor! Siyah beyazlıların ilk 11'i belli oldu Beşiktaş, Sivasspor'u konuk ediyor! Siyah beyazlıların ilk 11'i belli oldu         
17:56
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 100 lira oldu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 100 lira oldu         
17:13
Filmlere konu olacak kaçış! Koronavirüs hastası genç, perde yardımıyla kaldığı yurttan firar etti Filmlere konu olacak kaçış! Koronavirüs hastası genç, perde yardımıyla kaldığı yurttan firar etti         
16:51
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu         
16:41
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı         
16:32
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz kenti terk etti Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz kenti terk etti         
15:31
Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu         
15:05
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu         
14:58
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 18:35:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei