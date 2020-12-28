Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan (Dk. 54 Rahmetullah Berişbek), Arda Kızıldağ, Toure, Mustafa Çeçenoğlu, Motta, Candeias, Murat Yıldırım (Dk. 65 Furman), Berat Özdemir (Dk. 90+6 Hüseyin Seyhan), Ayite (Dk. 55 Sefa Yılmaz), Sio (Dk. 90+7 İlker Karakaş)

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Kvrzic, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Aziz Eraltay, Ackah, Campanharo, Manzala (Dk. 86 Muğdat Çelik), Emre Demir (Dk. 71 İlhan Parlak) Henrique, Kanga

Goller: Dk. 31 Kanga, Dk. 55 Ardağ Kızıldağ (Kendi kalesine) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 39 Candeias, Dk. 70 Berat Özdemir, Dk. 89 Oğuzhan Çapar (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 29 Ackah, Dk. 69 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 44 Motta, Dk. 69 Berad Özdemir (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yendi.

55. dakikada Hes Kablo Kayserispor 2. golü buldu. Emre Demir'in sağdan ortasında Gençlerbirliği savunmasında Arda Kızıldağ'ın ters vuruşu sonrası top ağlara gitti. Arda'nın kendi kalesine attığı golle konuk ekip 2-1 öne geçti.

59. dakikada Gençlerbirliği Berat Özdemir ile sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

60. dakikada Hes Kablo Kayserispor'da sol kanattan gönderilen topla ceza sahası içinde buluşan Kanga topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı. İtirazlar üzerine maçın hakemi Cüneyt Çakır pozisyonu VAR'da inceledi ancak karar değişmedi.

62. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın sağdan yaptığı ortada Sio topu kafayla ağlarla buluşturdu. Ancak VAR incelemesi sonrası pozisyonun başlangıcında elle müdahale olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

65. dakikada Gençlerbirliği'nin Candeias'la kullandığı serbest vuruşta Sio, ceza sahasında topu yine kafayla ağlara gönderdi. Ancak bu pozisyonda da maçın hakemi VAR'a gitti ve öncesindeki faul nedeniyle golü geçersiz saydı.

70. dakikada Gençlerbirliği eşitliği sağladı. Ceza sahası içindeki Berat Özdemir, kendisine gönderilen topta kaleci İsmail'i ekarte ederek topu ağlara gönderdi: 2-2.

84. dakikada Gençlerbirliği'nin soldan kullandığı köşe vuruşu sonrası kafalardan seken topu Sefa Yılmaz röveşata vuruşuyla filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesinde pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

89. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Hes Kablo Kayserispor savunsasında Oğuzhan Çapar, ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 3-2.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.