Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

02.01.2021 14:47
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Samet ÇiçekBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Schwechlen, Kaan Kanak, Donald, Osman Çelik, Obertan, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo GomesGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji,...

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Schwechlen, Kaan Kanak, Donald, Osman Çelik, Obertan, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo Gomes

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Vetrih, Mirallas, Olkowski, Muhammet Demir, Dicko

Sarı kartlar: Dk. 11 Mirallas, Dk. 45+1 Muhammet Demir (Gaziantep FK), Dk. 14 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

18. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında, ön direkte yükselen Teikeu'nun kafa vuruşunda, top uzak direkten döndü.

45+2. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Schwechlen'in müsait pozisyonda kafa vuruşunda, topu auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Erzurumspor Kulübü, Bahtiyar Birinci, Emrah Başsan, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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