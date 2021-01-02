Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

02.01.2021 15:39
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Mustafa SönmezDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Goiano (Dk. 59 Cofie), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Robin Yalçın, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 75 Yasin Öztekin), Gradel, Yatabare (Dk.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Sönmez

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Goiano (Dk. 59 Cofie), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Robin Yalçın, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 75 Yasin Öztekin), Gradel, Yatabare (Dk. 88 Kone)

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes (Dk. 68 Dossevi), Leismann, Mustafa Yumlu (Dk. 29 Muhammet Özkal), Bergdich, Bakalorz (Dk. 46 Özer Özdemir), Murawski, Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega (Dk. 68 Sacko)

Goller: Dk. 17 Rodallega, Dk. 90+3 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 26 Gradel (Penaltıdan), Dk. 45+1 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Mesanovic, Dk. 57 Murawski, Dk. 82 Bergdich (Yukatel Denizlispor) Dk. 79 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor 2-2 berabere kaldı.

56. dakikada Recep Niyaz'ın ceza alanı sol çaprazından aşırtma vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu çizgi üzerinde güçlükle kontrol etti.

70. dakikada Sagal'ın ceza yayı içinden vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.

72. dakikada Gradel'in savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin ceza alanında çapraz pozisyondan etkisiz vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+3. dakikada Denizlispor beraberliği yakaladı. Recep Niyaz'ın ceza alanı dışından şut girişimi Mesanovic'e pas oldu. Penaltı noktasının gerisinde topu kontrol edip dönerek vuran Mesanovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

Mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Öte yandan, müsabakanın 65. dakikasında Appindangoye ile girdiği hava topunda kaşı açılan Rodallega, ambulansla Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tomografisi çekilen oyucunun bilincinin açık, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yasin Öztekin, Bora Füzesi, Ali Şaşal, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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